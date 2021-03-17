Британские телеведущие смеялись до слез, когда тюлень в эфире начал творить невообразимое (Видео)

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько телеведущих утреннего шоу This Morning не смогли сдержать смех, когда разговаривали с ветеринаром.

В сюжете рассказывалось о тюлене, который угодил на рыболовный крючок и мог травмироваться. Люди помогли животному, а милую историю решил рассказать ветеринар Скотт Миллер. Мужчина занял удобное место на пляже, а на заднем плане мирно отдыхал тюлень. Все проходило хорошо, но только не до того момента, когда млекопитающее решило "справить нужду". Еще совпало и то, что оператор приблизил камеру.

Британские телеведущие утреннего шоу смеялись до слез. Тюлень рассмешил и многочисленную аудиторию канала, а также сеть, ведь никто не ожидал, что животное сделает в эфире нечто невообразимое. -0-