Британские ученые доказали, что компьютер не влияет на детский сон

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Оксфордского института интернета проанализировали результаты американского опроса 2016 года, в котором 50 тыс. родителей из США отвечали на вопросы о детях. Возраст детей - от 6 месяцев до 17 лет. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Родители отвечали, сколько их дети проводят у экранов компьютеров, мобильных телефонов и других гаджетов, делились информацией о том, сколько времени их ребенок тратит на просмотр телевизора и видеоигр. Оказалось, что те дети, которые не пользуются гаджетами, спят ненамного дольше, чем те, кто проводит все время у экрана.

Подросток, который не пользовался гаджетами целый день, проспал ночью 8 ч. 51 мин. А тот, кто провел 8 ч. перед экраном, спал 8 ч. 21 мин. При этом ученые подчеркивают, что данные исследования могут быть неточны, потому что базируются на опросах родителей, которые субъективны.

Исследование Оксфордского университета вступает в противоречие с популярным утверждением, что гаджеты негативно влияют на детский сон. Американская национальная ассоциация сна рекомендовала родителям запрещать детям играть в гаджеты в вечерние часы, потому что голубой свет экрана якобы способен задерживать выработку мелатонина - гормона, ответственного за сон.

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