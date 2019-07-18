Британский певец может сыграть принца в "Русалочке"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский певец и актер Гарри Стайлс ведет переговоры о том, чтобы сыграть культовую роль принца Эрика в ремейке "Русалочки" от Disney, сообщает
Режиссер картины Роб Маршалл проводит кастинг. На роль Ариэль он нашел юную R&B певицу Хэлли Бэйли. Мелисса Маккарти, Джейкоб Тремблей и Авквафина также ведут переговоры о том, чтобы сыграть героев картины.
Эрик - принц, которого замечает Ариэль. Русалочка спасает принца от утопления, а затем заключает сделку с морской ведьмой Урсулой, меняя свой голос на ноги, дабы получить шанс влюбить в себя принца.
Гарри Стайлс - 25-летний британский певец, известный, как экс-участник группы One Direction.-0-
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