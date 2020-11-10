Британский словарь Collins выбрал главное слово 2020 года

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторитетный словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главное слово 2020 года. Им стало понятие "локдаун" (lockdown), или режим изоляции, сообщает британская газета The Guardian.

Это слово означает ограничительные меры, которые принимали власти всего мира для снижения распространения новой коронавирусной инфекции. "Локдаун - это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено", - объясняется выбор в сообщении редакции Collins English Dictionary.

При определении главного слова года специалисты анализировали материалы веб-сайтов, книг и газет, а также трансляции на радио, телевидении.

Эксперты зарегистрировали увеличение употребление "локдауна" в нынешнем году на 6000% по сравнению с предыдущим: в 2019 году было зарегистрировано 4 тыс. случаев использования термина "локдаун", а в 2020-м эта цифра уже превысила 250 тыс.

"Язык - это отражение мира вокруг нас, а в 2020 году главной темой стала глобальная пандемия, - отметила консультант по языковому контенту Collins Хелен Ньюстед. - Мы выбрали "локдаун" словом года, поскольку оно включает общий опыт миллиардов людей, которым пришлось ограничивать свою повседневную жизнь, чтобы сдержать вирус. Изоляция повлияла на то, как мы работаем, учимся, делаем покупки и общаемся. Поскольку многие страны вступают во второй локдаун, именно это слово подводит итоги года для большей части мира".

Другие слова, связанные с пандемией, такие как "коронавирус", "социальное дистанцирование", "самоизоляция", также включены в список слов года - 2020 по версии Collins English Dictionary. Аббревиатура BLM от Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") также вошла в шорт-лист редакции. Collins English Dictionary определил значение этого термина как "движение, выступающее против насилия и угнетения на расовой почве", его использование увеличилось за год на 581%.

В 2019 году словарь Collins признал словом года "климатическую забастовку" (climate strike), в 2018-м - "разовое использование" (single use), а в 2017-м - "фейковые новости" (fake news).-0-