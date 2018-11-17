Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
17 ноября 2018, Сб
-1°C
Облачно с прояснениями EUR 2.395
USD 2.1102
RUB 3.1973
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
Президент
Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российскую повестку дня и график контактов
Президент
Областные "Дажынкi" в Ивье
Регионы
"Евроопт" открыл 700-й магазин
Общество
Преемственность – в "Семейном альбоме"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
У берегов Канады разлилась нефть
19:32 В мире
В Беларуси ввели запрет на продажу пневматики несовершеннолетним
19:06 Экономика
Футболисты БАТЭ стали последними четвертьфиналистами Кубка Беларуси
18:51 Спорт
Румас ознакомился с новым технологическим оборудованием ОАО "Сукно"
18:36 Экономика
Британский триллер "Убивая Еву" возглавил рейтинг лучших сериалов 2018 года
18:22 Калейдоскоп
Выставка живописи Владимира Гладкова откроется 21 ноября в Минске
17:59 Культура
Число погибших при столкновении поезда и автобуса под Саратовом возросло до 5
17:48 В мире
В Минске будет создан белорусско-китайский центр по гражданской защите
17:44 Общество
В Тель-Авиве приземлился пассажирский самолет с неисправными тормозами
17:23 В мире
Урок мужества с участием десантников и артистов прошел в профтехучилище №2 в Могилеве
17:16 Регионы
Более 500 студентов и старшеклассников стали лауреатами программы "Таленавита"
16:54 Общество
Автопарк социальной сферы Ивьевского района пополнился двумя электромобилями
16:07 Регионы
Могилевская область экспортирует сельхозпродукцию в 41 страну - Доманевский
15:55 Регионы
Топливо на АЗС Беларуси с 18 ноября дорожает на 1 копейку
15:01 Экономика
Московский НПЗ после пожара работает в штатном режиме
14:55 В мире
Сквер влюбленных и аллею скульптур открыли в Ивье во время областных "Дажынак"
14:53 Регионы
Милиция задержала гомельчанина, устроившего охоту в деревне
14:28 Происшествия
МИД: правила уличной демократии неприемлемы в большой политике
13:48 Политика
Аграрии показали достойный результат, несмотря на капризы погоды - Кравцов
13:42 Регионы
Покупать ли в интернете сувенирный нож и как законно продавать в соцсетях - отвечает адвокат
13:24 Общество
Все новости
Темы
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Новый год Новый год
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Всемирная неделя предпринимательства (GEW) в Беларуси Всемирная неделя предпринимательства (GEW) в Беларуси
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Британский триллер "Убивая Еву" возглавил рейтинг лучших сериалов 2018 года

Калейдоскоп 17.11.2018 | 18:22
Фото-скриншот трейлера "Убивая Еву"
Фото-скриншот трейлера "Убивая Еву"

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Time составил рейтинг лучших сериалов уходящего года. На первой строке в этом списке – британский триллер "Убивая Еву". Фильм снят по романам Люка Дженнингса.

На втором месте - американский мини-сериал "Острые предметы" по роману Гиллиан Флинн.

В тройке лучших - комедийная драма "Атланта". В 2018 на экраны вышел третий сезон сериала.

На следующих строках рейтинга разместились сериалы "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, фантастическая комедия "В лучшем мире", японское реалити-шоу "Дом с террасой: Открывая новые двери", американская криминальная драма "Когти", итальянская драма "Моя гениальная подруга" и американский психологический триллер "Возвращение домой" с Джулией Робертс.

На десятой строке рейтинга - американская драма "Поза".-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
кино, рейтинг, сериал
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.395 BYN 2.391 BYN 2.402 BYN
USD
2.1102 BYN 2.11 BYN 2.114 BYN
RUB
3.1973 BYN 3.185 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
Все видео

Фотоновости

Танцевальный марафон "Серьезные отношения" прошел в Минске
Все фото

Инфографика

Студенты Беларуси Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов - один из самых популярных молодежных праздников.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко: нелегкий сельский труд лежит в основе жизни и независимости государства
Президент подписал закон о производстве и обращении органической продукции
Лукашенко подписал указ о финансировании инвестпроектов в Витебской области
Политика
Фото из архива Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 20 ноября в Минске
МИД: правила уличной демократии неприемлемы в большой политике
Беларусь и Ирландия обсуждают перспективы реализации инвестиционных проектов
Экономика
Фото из архива Топливо на АЗС Беларуси с 18 ноября дорожает на 1 копейку
В Беларуси ввели запрет на продажу пневматики несовершеннолетним
Румас ознакомился с новым технологическим оборудованием ОАО "Сукно"
Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома Милиция задержала гомельчанина, устроившего охоту в деревне
Грузовик насмерть сбил мужчину под Минском
Бывший зампред Жабинковского райисполкома приговорен к 5 годам колонии
Общество
Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев Учения в Молодечненском районе показали готовность всех служб к оперативному устранению ЧС - Кухарев
"Маяк Минска": еще три дома готовы встретить новоселов
В Минске будет создан белорусско-китайский центр по гражданской защите
Регионы
Областные "Дажынкi" в Ивье
Урок мужества с участием десантников и артистов прошел в профтехучилище №2 в Могилеве
Автопарк социальной сферы Ивьевского района пополнился двумя электромобилями
Спорт
Во время матча Люксембург - Беларусь. Фото АБФФ Белорусские футболисты не пропустили голов в пяти матчах подряд Лиги наций
Футболисты БАТЭ стали последними четвертьфиналистами Кубка Беларуси
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Автомобилисту" в домашнем матче КХЛ
Технологии
Марк Цукерберг. Фото cardiology-club.com Марк Цукерберг запретил своим подчиненным пользоваться продукцией Apple
В Беларуси запущен новый облачный сервис для хранения данных
Определены победители битвы стартапов на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси
Культура
Первые делегации детского "Евровидения-2018" прибудут в Минск 17 ноября
Выставка живописи Владимира Гладкова откроется 21 ноября в Минске
От берестяной грамоты до картин Пэна: в Витебске открылась выставка раритетных экспонатов
В мире
Фото Синьхуа - БЕЛТА Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 70 человек
У берегов Канады разлилась нефть
Число погибших при столкновении поезда и автобуса под Саратовом возросло до 5
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Газета 7 дней
Ньюборн. Про малышей и фотографов
Царская рыба
Аквакультура экономит валюту
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия