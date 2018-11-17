Британский триллер "Убивая Еву" возглавил рейтинг лучших сериалов 2018 года

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Time составил рейтинг лучших сериалов уходящего года. На первой строке в этом списке – британский триллер "Убивая Еву". Фильм снят по романам Люка Дженнингса.

На втором месте - американский мини-сериал "Острые предметы" по роману Гиллиан Флинн.

В тройке лучших - комедийная драма "Атланта". В 2018 на экраны вышел третий сезон сериала.

На следующих строках рейтинга разместились сериалы "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, фантастическая комедия "В лучшем мире", японское реалити-шоу "Дом с террасой: Открывая новые двери", американская криминальная драма "Когти", итальянская драма "Моя гениальная подруга" и американский психологический триллер "Возвращение домой" с Джулией Робертс.

На десятой строке рейтинга - американская драма "Поза".-0-