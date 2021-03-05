Британскую ведущую пристыдили в Instagram за слишком вызывающий пост

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая из Великобритании Аманда Ходен опубликовала в Instagram новый снимок и нарвалась на шквал критики.

Знаменитость решила порадовать своих фолловеров, примерив обтягивающий наряд, однако что-то пошло не так. Телеведущая Аманда Холден примерила стильный костюм в бело-розовую клетку, который выгодно подчеркнул фигуру звезды.

Впрочем, не всем понравился кадр. Многие юзеры посчитали наряд британской ведущей слишком вызывающим. Об этом они написали в комментариях, но нашлись и те, кто был в восторге от кадра. Пост за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-