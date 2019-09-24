Бритни Спирс кардинально сменила внешность и вызвала гнев фанатов

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бритни Спирс несколько последних лет редко радовала своих поклонников новыми фото и видео, но все изменилось, когда фолловеры звезды запустили в Instagram хештег FreeBritney (Освободите Бритни).

Позже выяснилось, что знаменитая певица находилась в медицинском центре. Теперь она получила помощь и начала новую жизнь. Поп-певица Бритни Спирс стала выкладывать фото и видео из домашнего спортзала, где проводит каждый день по несколько часов. Однако фанаты заметили, что артистка решила начать с кардинальных перемен в своей внешности: из яркой блондинки, которой была более 20 лет, она превратилась в роковую брюнетку.

В свою очередь, не все фанаты оценили новую внешность Бритни Спирс. Многие возмутились таким выбором певицы, аргументируя это тем, что она перестала быть похожа на саму себя. Впрочем, Бритни Спирс мало это волнует. Накануне она появилась на одной из спортивных премий со своим новым бойфрендом и продолжает бороться за опеку над своими сыновьями. -0-