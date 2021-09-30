Бритни Спирс освободилась от опеки отца, но не совсем стала независимой

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Бритни Спирс стала свободна от опеки отца, который долгие годы контролировал жизнь певицы. Об этом пишет CNN.

Суд в Лос-Анджелесе принял решение освободить отца артистки от опеки, однако посчитал необходимым назначить Бритни Спирс временного опекуна. Пока неизвестно, кто это будет, однако судебная тяжба продолжается. Американская поп-певица полностью не избавилась от контроля, но близка к этому.

Напомним, в начале сентября отец певицы подал в суд ходатайство о прекращении опекунства над дочерью. К слову, 28 сентября на Netflix вышел документальный фильм о Бритни Спирс, где режиссер Эрин Ли Карр рассказал о правовых и этических вопросах опекунства отца над артисткой. -0-