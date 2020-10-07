Бритни Спирс показал свою естественную внешность и повседневный образ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram несколько снимков, где предстала в естественном образе.

Звезда решила не лукавить и разместила фотографии без косметики и в повседневной одежде. Таким образом Бритни хотела показать фанатам свою реальную внешность. Для этого она выбрала обычную клетчатую рубашку, темные джинсы, серую обувь и очки.

В подписи к посту знаменитость отметила, что так она выглядит каждый день, когда не готовится к съемкам. Поклонники оказались приятно удивлены кадрам и поддержали Бритни Спирс. В комментариях они выразили множество теплых слов поддержки, а сами фотографии собрали более миллиона лайков. -0-