Бритни Спирс показала на видео, как сломала ногу во время танца

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская певица Бритни Спирс поделилась в Instagram новым роликом.

Артистка продемонстрировала подписчикам, как в середине января сломала ногу во время репетиции танца. Бритни Спирс зажигает под ритмичную музыку и выполняет сложные движения.

В какой-то момент звезда неудачно ставит ногу и на видео отчетливо слышен громкий щелчок, после которого Бритни Спирс падает на пол.

"Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко", - подписала с долей иронии пост певица.

Поклонники артистки оказались под впечатлением от такого видео и принялись выражать слова поддержки в комментариях. Напомним, певица Бритни Спирс оказалась в больнице с переломом ноги в середине января. Новость сообщил возлюбленный артистки. -0-