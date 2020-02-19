Бритни Спирс попала в больницу с переломом

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Бритни Спирс получила травму во время репетиции.

Артистка сломала ногу и была госпитализирована. Об этом рассказал возлюбленный Бритни Спирс в своем Instagram. Сэм Асгари поделился совместным снимком со звездой из больничной палаты.

В подписи к посту он рассказал, что артистка сломала ногу во время танцев. Другие подробности случившегося пока не приводятся. Отмечается, что Бритни Спирс сломала плюсневую кость, которая располагается в стопе. Восстановление после такой травмы может затянуться на месяц. -0-