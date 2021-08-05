Бритни Спирс порадовала поклонников соблазнительным кадрами в нескольких бикини

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Бритни Спирс недавно представила в Instagram новый пост и впечатлила многочисленных фолловеров.

Артистка предстала перед камерой сразу в нескольких разнообразных бикини. Сначала Бритни Спирс кружится перед камерой в голубом купальнике с белыми полосами, но после звезда создает интересный переход с помощью шляпы и уже появляется в пикантном красном бикини. Образы получились впечатляющими, а поп-звезда порадовала поклонников своей красотой.

Конечно, пост Бритни Спирс не остался без внимания фолловеров, которые поспешили выразить свое восхищение в массе комментариев, а также оставили почти 800 тысяч лайков. -0-