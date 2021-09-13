Бритни Спирс удивила своих фанатов, гордо заявив о помолвке

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram новый пост и восхитила сеть.

Звезда опубликовала небольшой ролик с участием 27-летнего бойфренда Сэма Асгарди. В кадре Бритни Спирс очень удивлена и гордо заявляет о помолвке, показывая перед камерой кольцо с огромным бриллиантом. Разумеется, под записью красуется соответствующая подпись.

Пара познакомилась в 2016 году во время съемок клипа Бритни Спирс. К слову, ранее певица после 13 лет добилась отмены опекунства ее отца над ней. -0-