Бритни Спирс вновь всех напугала странным танцем - видео

Бритни Спирс. Фото из Instagram
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram новый ролик, где она зажигательно танцует.
Для исполнения танца звезда выбрала короткие шорты и черный топ, однако внимание поклонников привлек не образ Бритни Спирс, а ее странные движения. Подписчики были озадачены роликом.
Все больше людей переживают за состояние своего кумира: "Ситуация становится страшнее с каждым днем", "Девочка, с тобой все в порядке? Я волнуюсь", "Она выглядит странно и потеряно". Это не первый раз, когда Бритни Спирс делится подобным видео. Ранее фолловеров напугал ее чересчур откровенный танец. -0-