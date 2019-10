Бритни Спирс "впустит" поклонников в свои клипы

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бритни Спирс открывает музей, посвященный собственным музыкальным видео. Площадка заработает в Лос-Анджелесе и будет состоять из 10 залов с декорациями из самых известных клипов певицы, сообщается на официальном сайте музея.

Спирс решила назвать музей "The Zone", сделав отсылку на один из своих альбомов, который назывался "In the Zone". Путешествуя по залам необычной галереи, посетители смогут "заглянуть" в школьный коридор из клипа "Baby One More Time", побывать на Марсе из музыкального видео "Oops!… I Did It Again" и даже "полетать" на самолете из клипа "Toxic".

Помимо статичных декораций создатели позаботились и об интерактиве. Также в музее предусмотрен магазин сувениров.

Пространство заработает в января 2020-го года, однако билеты станут доступны в продаже уже с 1 ноября.-0-

Фото с сайта breatheheavy.com