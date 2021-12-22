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Калейдоскоп
22 декабря 2021, 12:56

Бродячая собака спасла и согрела брошенную новорожденную девочку

Фото из архива
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай произошел в Индии и поразил многих. Об этом пишет Daily Mirror.

В штате Чхаттисгарх произошел уникальный случай, который еще раз доказывает то, что человек не заслуживает дружбы собаки. В этом районе ночью без одежды и с неудаленной пуповиной оставили новорожденную девочку. Малышка могла погибнуть, однако на помощь к ней пришла бродячая собака со своими щенками. Животные всю ночь прижимались и обнимали младенца, что помогло его согреть.

Утром ребенка и его спасителей нашли местные жители, проходившие мимо. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Малышке дали имя Аканша.

Полиция, в свою очередь, проводит расследование и ищет родителей, которые бросили новорожденную дочь.-0-

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