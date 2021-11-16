Бу! Олень очень забавно напугал мужчину (Видео)

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно посетители заповедника в США смогли сделать уморительные кадры, которые разместили на YouTube.

Группа туристов гуляла по Йеллоустонскому парку, когда к ним подошло целое стадо оленей. Многие люди не рисковали подходить к животным, а только включили камеру и принялись снимать благородных местных обитателей. Впрочем, лесным жителям было куда интереснее повеселиться.

В какой-то момент один из оленей начинает бежать в сторону мужчины, который поздно замечает его. Разумеется, посетитель перепугался и буквально упал на землю, однако после этого дикий зверь остановился и, кажется, начал про себя смеяться. Этот момент очень позабавил юзеров сети, которые отметили, что животному только не хватало фразы "Бу!". -0-