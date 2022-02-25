Будущая звезда: впечатляющие трюки пятилетнего мальчика на квадроцикле удивили сеть (Видео)

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа пятилетнего Лео отправился с сыном на пляж, где ребенок удивил всех. Кадры опубликовали на YouTube.

Мужчина пояснил, что приобрел для своего сына электрический квадроцикл. Разумеется, ребенку терпелось его испытать, поэтому местом для первых маневров стал местный пляж. Какое-то время пятилетний мальчик знакомился с техникой, а после приступил к выполнению впечатляющего трюка, который удивил сеть.

На кадрах видно, как малыш спокойно разгоняется, а затем уходит в управляемый занос, нарезая круги на пляже. При этом мужчина на видео сделал эффект замедления , что только добавило эпичности кадрам. Пользователи пришли в восторг от увиденного и отметили, что пятилетний Лео точно в будущем станет звездой.-0-

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