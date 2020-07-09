Будущее уже здесь! Роботы заменили зрителей и станцевали на матче в Японии - видео

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько десятков роботов стали зрителями на очередном матче бейсбольной лиги Nippon в Японии. Видео разместили на YouTube-канале The Guardian.

Недавно в стране стартовал бейсбольный чемпионат, однако зрителям, из-за пандемии, запретили посещать стадионы. Тогда команда Fukuoka SoftBank Hawks не захотела играть без болельщиков и заменила зрителей на стадионе роботами.

Машины задорно поддерживали спортсменов и даже начали танцевать. Такой синхронности можно только позавидовать, однако не все пользователи сети восприняли ролик с энтузиазмом. Многих такая картина ошарашила и они написали, что ничего "страннее" в своей жизни не видели. -0-