Будущее здесь: мужчина из-за лени принялся вкручивать лампочку с помощью дрона (Видео)

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из Испании опубликовал занятные кадры на YouTube, которые пришлись по вкусу пользователям сети.

Местный житель заметил в доме, что у него перегорела лампочка. Залазить под потолок ему было лень, поэтому он нашел интересный выход, который доказывает, что будущее уже здесь. Парень взял свой дрон и разместил на верхушке гаджета лампочку.

После этого аппарат поднялся в воздушное пространство комнаты и отправился на задание. Беспилотник подлетел к лампе и принялся кружить вокруг, пока у него не получилось вкрутить лампочку. Все происходящее парень снимал на видео. Эти кадры впечатлили людей, а многие отметили находчивость испанца, ведь из-за лени он принялся вкручивать лампочку с помощью дрона, что удивило многих. Неудивительно, что ролик быстро посмотрели огромное число раз. -0-