Буйволы эффектно отбили сородича от прайда львов - сильное видео!

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько посетителей заповедника Мала-Мала в ЮАР стали свидетелями мощного и эффектного случая. Кадры разместили на YouTube.

Гид проезжало вместе с туристами мимо буйвола, которого окружил прайд львов. Хищники собрались вокруг своей жертвы и всячески пытались ее укусить. Довольно продолжительное время львы нападали на буйвола, нот тот не собирался сдаваться и громко звал на помощь. Благо, неподалеку оказались несколько сородичей быка, которые не оставили друга в беде.

Сначала один из буйволов буквально проносится рядом с сородичем, попутно сбивая с ног несколько львов. Затем подоспел другой бык, который тоже своими рогами успел ударить парочку кошек. Хищники поняли, что эту драку им не выиграть и поспешили ретироваться, а туристам удалось сделать по-настоящему сильное и эффектное видео. -0-