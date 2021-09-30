Буква "Р": картавый кот повеселил от души юзеров сети (Видео)

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько молодых людей разместили на YouTube забавный ролик с участием кота, который рассмешил всех.

Молодежь прогуливалась по городу, когда заметили кота, мирно отдыхающего на лавочке. Пушистик ничем не отличался от своих сородичей, но только до того момента, пока не начал мяукать.

Как оказалось, молодые люди встретили уникального картавого кота, ведь он очень забавно выговаривает одну конкретную букву. Люди включили камеру и попросили животное произнести букву "Р". Тот без проблем это сделал. Его "мяу" оказался настолько уморительным, что пушистик повеселил от души не только автора ролика, но и огромное число юзеров сети. -0-