Бульдог Чарли обожает качели – это видео приведет в восторг любого!

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленький песик по кличке Чарли стал звездой соцсетей, а все благодаря небольшому ролику на YouTube и своей любви к качелям.

В очередной раз питомец отправился с хозяйкой на прогулку, когда заметил заветное развлечение. Уже через пару минут он сидел в кресле и всем своим видом давал понять, чтобы человек его раскачал.

Конечно, хозяйка не смогла устоять и выполнила просьбу питомца, а также включила камеру. Это было правильное решение, ведь благодаря этому получились кадры, которые приведут в восторг любого. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели огромное число раз.