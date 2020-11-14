Бульдог расстроился, ведь его прогулку перенесли из-за перевода часов (Видео)

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песик по кличке Картошка стал звездой соцсетей, когда его хозяйка записала реакцию питомца. Кадры опубликовали в TikTok.

Бульдог из США привык к тому, что он выходит на прогулку каждый день в 17:30, однако в этот день все пошло не по плану. Песик уже собрался задорно проводить время в парке и разместился у дверей, однако хозяйка его расстроила.

Дело в том, что в США перевели часы на зимнее время. Как по расписанию питомец приготовился к прогулке, пока его хозяйка пыталась объяснить любимцу, что "в парке еще никого нет". Эта трогательная сцена развеселила пользователей сети, а кадры быстро набрали множество просмотров. -0-