Бум! Щенок-поезд сбил с ног свою подругу и рассмешил пользователей сети (Видео)

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина из США разместила на YouTube забавные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Хозяйка выбралась в морозный и солнечный день на прогулку со своими двумя питомцами: собакой по кличке Берти и щенком Базилем. Какое-то время все было хорошо, и женщина даже решила запечатлеть свою старшую питомицу на видео, однако дальше случился момент, который рассмешил пользователей сети.

Маленький пушистик стал щенком-поездом и на большой скорости сбил свою подругу с ног. Не хватало только возгласа "Бум!". Момент впечатлил сеть, но еще больше люди рассмеялись из-за осуждающего взгляда Берти, которая смотрела на свою хозяйку.-0-

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