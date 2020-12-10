Бунтарский стиль Глюкозы заставил сердца поклонников биться чаще

Глюкоза. Фото из Instagram
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Глюкоза опубликовала в Instagram новый пост и вызвала массу восхищения.
Артистка решила продемонстрировать своим поклонником не совсем привычный для нее образ. Для этого Глюкоза примерила черный топ, высокие штаны и легкие перчатки. Дополнили атмосферу снимка стильный макияж и прическа.
Образ получился бунтарским, что не ожидали фолловеры звезды. В комментариях они выразили свое восхищение красотой и смелостью Глюкозы и не поскупились на массу комплиментов. -0-