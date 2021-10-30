Бурный спор двух котов попал на видео и довел до истерики YouTube

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад хозяин милого котика отправился на прогулку, а его питомец последовал за ним.

В какой-то момент пушистик встретил на пути другого кота и между ними завязалась беседа, которая позже переросла в бурный спор на повышенных тонах. За всем происходящем наблюдал мужчина, который не стал вмешиваться, а только включил камеру.

Коты смотрят друг на друга и громко издают звуки, который очень напоминают слова. Бурный спор продолжался несколько минут, однако так осталось неизвестно, чем же он закончился. Впрочем, этого хватило, чтобы кадры довели до истерики YouTube и собрали огромное число просмотров. -0-