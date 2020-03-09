"Бузова, вы уже Кудрявцева"? - подписчики потроллили певицу из-за чрезмерных фильтров

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 марта 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:09 Хоккеисты "Барыса" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина Спорт
19:53 Футболисты "Шахтера" победили в первом четвертьфинале Кубка Беларуси Спорт
19:45 Премьер-министр Греции призвал президента Турции отвести мигрантов от греческой границы В мире
19:15 Гомельский облдрамтеатр приглашает на "Чаепитие в вишневом саду" Афиша
19:02 Трамп обвинил в падениях рынков Россию, Саудовскую Аравию и "лживые СМИ" В мире
18:41 В Беларуси проходит вузовский этап конкурса "Королева Студенчества" Регионы
18:21 Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Контиолахти Спорт
17:45 В Нью-Йорке приостанавливали торги на фондовой бирже из-за падения индексов на 7% В мире
17:42 В пункт приема вторсырья в Гомеле принесли снаряды Происшествия
17:41 Центр цифровых компетенций для школьников откроют в Гомеле Регионы
17:37 Несколько междугородних маршрутов из Минска будут отправляться с автовокзала "Восточный" Регионы
17:36 "Беларусь 1" расскажет историю Александра Глеба Спорт
17:33 Савиных: соглашение об упрощении визового режима с ЕС скоро поступит в парламент Политика
17:31 В Лунинецком районе четырехлетняя девочка выпала из окна на третьем этаже Происшествия
17:08 Фура и легковушка столкнулись на М1 в Смолевичском районе Происшествия
17:05 Выход из станции метро "Площадь Победы" в Минске закроют на две недели Регионы
16:57 В Беларуси проходит правовой мониторинг закона о СЭЗ Экономика
16:17 "Белпочта" назвала лучшие почтовые марки 2019 года Общество
16:15 Выставка русской и белорусской иконописи XVIII - начала XX века откроется в НХМ Афиша
16:08 Эксперт назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19 В мире
16:03 Технопарк "Коралл" откроется в мае в Гомеле Технологии
16:01 Умер актер Макс фон Сюдов, сыгравший трехглазого ворона в "Игре Престолов" Калейдоскоп
15:59 В пункте пропуска "Лоша" 10 марта возможны затруднения в движении легковых авто Регионы
15:58 Некачественные миксеры изъяли из продажи в Могилеве Регионы
15:48 Брестские дорожники в этом году планируют работать в четырех областях Украины Регионы
15:25 Эксперт о перспективах цен на нефть, колебании белорусского рубля и плюсах ситуации для Беларуси Экономика
15:22 В Бресте прошел региональный этап интеллектуальной игры "Mobiквиз", победитель которой поедет в Оксфорд Регионы
15:22 Пять новых российских поставщиков отправят в Беларусь в марте около 200 тыс. т нефти без премии Экономика
15:19 Силовой кабель загорелся у автостанции Дружная в Минске Происшествия
15:08 В Гродно девушка залила горящее масло водой и устроила пожар в квартире Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
09 марта 2020, 19:30

"Бузова, вы уже Кудрявцева"? - подписчики потроллили певицу из-за чрезмерных фильтров

Ольга Бузова. Фото из Instagram
Ольга Бузова. Фото из Instagram

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ольга Бузова выложила в Инстаграм фотографии, на которых не похожа на себя.

На перебор с фотошопом обратили внимание фолловеры, а сами снимки вызвали бурные обсуждения в сети.

"Переборщила конкретно с фотошопом", "Боже, что с лицом у Ольги. Не узнать», "Это не Бузова", "Бузова, вы уже Кудрявцева?", "Так на Кудрявцеву похожа", - высказались подписчики.

Более чем за час пост Ольги Бузовой набрал почти 312 тысяч лайков. Среди комментаторов нашлось много и тех, кто осыпал певицу комплиментами. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость интернет музыка социальные сети фотография
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото из Instagram Жена Джигана похвасталась плоским животом после родов и дала женщинам дельный совет
Макс фон Сюдов. Фото AFP Умер актер Макс фон Сюдов, сыгравший трехглазого ворона в "Игре Престолов"
Рената Литвинова. Фото из Instagram Рената Литвинова отметила 8 марта в окружении нескольких огромных мужчин
Шена. Фото из Instagram "На мой взгляд - совсем неблагозвучно!" - Дочь Валерии сменила имя и показала доказательство
Zivert. Фото из Instagram Zivert показала, в каких царских условиях просыпается ее пес
Лера Кудрявцева. Фото из Instagram "Так даже лучше!" - Лера Кудрявцева рассмешила поклонников своим огромным носом
Главное
Александр Лукашенко во время совещания О правах работников, надзоре за техникой и вторсырье - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Румас прокомментировал падение цен на нефть в мире и колебания на валютном рынке
В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая - Минздрав
На гребне "Волны"! Последние квартиры уникального дома поступили в продажу в Минске!
Топ-новости
Лукашенко: государственная система имеет смысл только тогда, когда она во благо людям
Эксперт о перспективах цен на нефть, колебании белорусского рубля и плюсах ситуации для Беларуси
Кочанова: Беларусь и Россия рассчитывают придать новый импульс форуму регионов
В Бресте прошел региональный этап интеллектуальной игры "Mobiквиз", победитель которой поедет в Оксфорд
Савиных: соглашение об упрощении визового режима с ЕС скоро поступит в парламент
Планировавшаяся в марте миссия МВФ в Беларусь переносится
В Беларуси до конца года планируют принять новый закон о банкротстве
Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 10-12 марта
Брифинг о подготовке законопроектов по здравоохранению и лекарствах пройдет в БЕЛТА 11 марта
В Беларуси проходит правовой мониторинг закона о СЭЗ
"Белпочта" назвала лучшие почтовые марки 2019 года
К 75-летию Великой Победы. Партизанский аэродром. Видео и архивные фото БЕЛТА
Дожди и до +12°С ожидается в Беларуси 10 марта
В Беларуси начали подготовку к STEPS-исследованию факторов риска неинфекционных заболеваний
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.