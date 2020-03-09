"Бузова, вы уже Кудрявцева"? - подписчики потроллили певицу из-за чрезмерных фильтров

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ольга Бузова выложила в Инстаграм фотографии, на которых не похожа на себя.

На перебор с фотошопом обратили внимание фолловеры, а сами снимки вызвали бурные обсуждения в сети.

"Переборщила конкретно с фотошопом", "Боже, что с лицом у Ольги. Не узнать», "Это не Бузова", "Бузова, вы уже Кудрявцева?", "Так на Кудрявцеву похожа", - высказались подписчики.

Более чем за час пост Ольги Бузовой набрал почти 312 тысяч лайков. Среди комментаторов нашлось много и тех, кто осыпал певицу комплиментами. -0-