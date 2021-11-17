Бык сбежал с фермы в Бразилии, покатался в аквапарке и спас свою жизнь (Видео)

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный инцидент записали на видео в бразильском муниципалитете Нова-Гранада. Об этом пишет порта1л G1.

Одним утром владелец фермы обнаружил, что одного быка не хватает. Животное успешно совершило побег и спасло свою жизнь. Местные бросились искать обитателя фермы, однако тот ушел недалеко, но очень креативно спрятался.

Быка собирались отправить на убой, но тот убежал. На свободе животное решило прокатиться на водных горках: сначала оно забралось по ступенькам, а затем оказалось на горке и медленно скатилось в бассейн. Именно в этом месте его и обнаружил автор видео, который сделал любопытные кадры. В конечном итоге бык так удивил фермера, что тот решил спасти животное и сделать его своим домашним питомцем. -0-