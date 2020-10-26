Был бы у меня такой кот! Питомец сделал массаж своему другу корги - видео

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно милое видео удалось запечатлеть хозяйке маленького котенка и взрослого корги. Кадрами она поделилась на YouTube.

Женщина из Вьетнама зашла на кухню и перед ней предстала картина, которую, к счастью, успела запечатлеть на камеру.

Взрослый корги наслаждается едой из своей миски, а в это время рядом с ним разместился котенок. Впрочем, не это самое интересное - маленький пушистик решил сделать массаж корги. Этот момент так развеселил юзеров, что они оставили массу просмотров. Другие отметили, что котик заботится о корги, ведь массаж улучшает пищеварение. -0-