Быть добрым - просто: автомобилист помог парню в жаркий день - видео

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из штата Аризона в США поделился роликом, который доказывает, что совершать добрые поступки и быть человеком - просто.

Кадры разместили на YouTube, где юзеры сразу же поддержали парня. Мужчина заехал в местное заведение общепита, чтобы перекусить. Он заметил работника кафе, который находился на солнце, по всей видимости, уже не один час.

На улице стояла невыносимая жара. Когда парень подъехал ближе, то подозвал работника и предложил воспользоваться солнцезащитным спреем. Парень был рад защитить кожу и поблагодарил неравнодушного мужчину за помощь. Юзеры сети поддержали героя ролика, а также отметили, что такой поступок обязательно зачтется в карму.-0-