Бывшая девушка отомстила парню и несколько раз протаранила на авто его дом (Видео)

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина на Reddit опубликовал занимательные кадры, которые удивили юзеров.

Парень рассказал историю, что купил недавно новый дом, а также получил опеку над дочерью. Все шло хорошо, но это не понравилось его бывшей девушке. Экс-возлюбленная не стала мириться с подобным развитием событий и решила отомстить.

Девушка не придумала ничего лучше, поэтому однажды приехала на машине к жилищу парня, а после с разгона врезалась в дом. Затем бывшая включила заднюю передачу, немного отъехала и вновь на скорости врезалась в постройку. Такие действия она повторила несколько раз.

Благо, парень смог запечатлеть все на видео, что стало отличным доказательством для полиции, а также кадры взбудоражили пользователей Reddit. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал огромное число лайков и массу разнообразных комментариев. -0-