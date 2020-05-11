Бывшая любовь Тимати покрасила волосы - теперь она не блондинка

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алена Шишкова, бывшая женщина Тимати, удивила общественность сменой имиджа. Соотвествующее фото она разместила в Instagram.

Девушка ранее была блондинкой, а теперь - она перекрасилась в черный цвет. В подписи к посту она просто написала: "Доброе утро".

Фолловеры стали активно писать ей сообщения. По больше части это восторженные комментарии. Смена имиджа Алены пришлась по душе фанатам. Они посчитали, что новый цвет волос подходит к цвету глаз девушки.-0-