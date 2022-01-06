Бывшая попросила вернуть деньги, и парень подошел к этому с креативом - забавное видео!

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании несколько дней назад поделилась в TikTok забавной ситуацией, которая произошла с ней и ее бывшим парнем.

Женщина попросила мужчину вернуть деньги, которые он брал у нее взаймы еще во время отношений. Парень не стал отказывать в просьбе, однако подошел к решению задачи с креативом, что и прославило его на просторах сети.

Речь шла о паре сотен фунтов, однако от бумажных купюр бывший решил отказаться. Вместо этого он вручил девушке коробку, где лежало несколько сотен, а может, и тысячи, монет самого маленького номинала. Впрочем, девушку это не очень и расстроило, ведь она сразу же отправилась к автомату, где монеты можно заменить на купюры. С другой стороны, креативный способ возврата денег впечатлил юзеров, а также принес ролику миллионы просмотров.-0-