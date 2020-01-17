Бывшая жена нежно поздравила Николаева с днем рождения - певец отреагировал

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наташа Королева в личном Instagram-аккаунте трогательно поздравила бывшего мужа Игоря Николаева с днем рождения.

Российский певец и композитор Игорь Николаев отмечает 60-летие Творчество Игоря Николаева любят и почитают и на белорусской земле. Артист часто приезжает в Беларусь с сольными концертами, является постоянным гостем "Славянского базара в Витебске".

Она разместила на своей страничке видео, в котором слеплены разные фото Николаева, начиная с детских. Певец отреагировал на поздравление в комментариях. Он сказал, что помнит только хорошее и поблагодарил бывшую жену.-0-