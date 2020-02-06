Бывший муж Ольги Бузовой стал отцом - фото ребенка засветилось в Instagram

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов стал отцом. Его супруга Анастасия Костенко родила футболисту дочь. Счастливые родители активно принимают поздравления. Анастасия разместила в личном Instagram-аккаунте нежное фото с новорожденой. Поклонники осыпали ее теплыми словами.

Напомним, что у семейной пары уже есть дочка.

К слову, поклонники подозревают Ольгу Бузову в беременности. Она подогрела подозрения словами по поводу того, что ей все время хочется есть, спать и вообще она набрала вес. Никаких официальных комментариев от звезды по этому поводу нет. Молчит и ее бойфренд.-0-