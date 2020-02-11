Бывший муж Памелы Андерсон рассказал подробности их 12-дневного брака

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер и бывший муж Памелы Андерсон Джон Питерс раскрыл закулисные тайны 12-дневного брака звезд. Об этом он рассказал в интервью изданию PageSix.

По словам кинопродюсера, модель и актриса Андерсон сама предложила мужчине связать друг друга узами брака. В свою очередь, ей даже не помешало то, что Питерс уже был помолвлен.

Впрочем, продюсер и сам не возражал. Питерс бросил свою жену по смс, а брак с Памелой Андерсон для него был "своего рода исполнением мечты".

Продюсер рассказал журналистам, что до свадьбы модель была в долгах, которые он решил погасить, а также обновил ей полностью гардероб. "И вот благодарность, которую я получаю. Нет большего дурака, чем старый дурак", - поделился он в интервью.

О тайной свадьбе Памелы Андерсон и Джона Питерса стало известно 21 января. Свадебная церемония состоялась в Малибу. В начале февраля появилась информация о том, что пара рассталась.-0-