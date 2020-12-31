Бывший против: Полина Гагарина не смогла уехать из России с дочерью

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина недавно официально разорвала свои отношения с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым, однако тот все еще вмешивается в жизнь звезды.

В СМИ появилась информация, что Полина Гагарина не смогла уехать из России вместе со своей дочерью. Певица намеревалась вместе с чадом отправиться на отдых в Занзибар, однако в планы вмешался муж.

Фотограф Дмитрий Исхаков запретил знаменитости выезжать из России с их совместным ребенком. Пока супруги скудно комментируют свой разрыв, однако в сеть попадают все новые подробности их развода. -0-