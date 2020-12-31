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Калейдоскоп
31 декабря 2020, 11:33

Бывший против: Полина Гагарина не смогла уехать из России с дочерью

Полина Гагарина. Фото из Instagram
Полина Гагарина. Фото из Instagram

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина недавно официально разорвала свои отношения с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым, однако тот все еще вмешивается в жизнь звезды.

В СМИ появилась информация, что Полина Гагарина не смогла уехать из России вместе со своей дочерью. Певица намеревалась вместе с чадом отправиться на отдых в Занзибар, однако в планы вмешался муж.

Фотограф Дмитрий Исхаков запретил знаменитости выезжать из России с их совместным ребенком. Пока супруги скудно комментируют свой разрыв, однако в сеть попадают все новые подробности их развода. -0-

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