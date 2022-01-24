Бывший ученик захотел забрать свои вещи и проник в школу с подругой спустя 40 лет – итог удивит

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 63-летний житель Японии незаконно проник в помещение школы, в которой когда-то учился, чтобы вернуть свои вещи. 40 лет назад у бывшего ученика их отобрала учительница.

О каких именно вещах идет речь, не сообщается, пишет Sora news. Инцидент в средней школе в Японии произошел во время зимних каникул. На "спецоперацию" мужчина отправился со своей 58-летней подругой. После того, как парочка проникла на территорию учреждения, они прямиком направились в учительскую, где начали громко разговаривать. Посторонний шум привлек внимание охранника, он вызвал полицию.

Как позже выяснилось, взломщики собирались найти в учительской контакты педагога, которая десятки лет назад конфисковала вещи у бывшего ученика. Полиции пришлось задержать нарушителей. Помимо всего прочего, мужчина и женщина еще и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Чем закончилась история – не сообщается. Но читатели в комментариях поделились своими воспоминаниями о школьных годах: "Когда я был ребенком, мужчина средних лет ворвался в нашу школу ночью, потому что хотел сесть за свою старую парту. Я не знаю, был ли он пьян", "Я шокирован тем, что в свободном обществе конфискуют вещи. Мы выросли за железным занавесом, где учителя, к сожалению, часто конфисковывали конфеты, модели игрушечных машинок или печатные материалы".-0-

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