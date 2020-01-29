"Чего добился ты?": Дмитрий Маликов поздравил свою молодую версию с юбилеем

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый певец Дмитрий Маликов отмечает свой 50-летний юбилей и сделал в Instagram необычное поздравление.

Артист решил взглянуть в прошлое и показал совместный снимок со своей молодой версией из 80-х. Он коротко подписал пост и вспомнил уже пройденный путь: "А могли ли мы достичь большего, приятель..?".

К поздравлениям присоединились многие звезды шоу-бизнеса, а поклонники артиста оставили в комментариях к посту огромное число приятных слов и пожеланий.-0-