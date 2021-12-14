Чего орете? Реакция малыша на звуки счастья удивила YouTube (Видео)

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США недавно разместила на YouTube любопытные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Женщина была на ужине вместе с семьей, где всех удивил малыш по имени Кайлор. Родственники не могли прекратить умиляться ребенку, каждое его действие сопровождалось громкими звуками счастья.

В очередной раз мальчик издал забавные звуки, которые вызвали восторг у всех, однако только не у главного героя видео. "Чего орете?" - говорило выражение лица ребенка, который даже слегка испугался звуков счастья. Впрочем, этот момент удивил юзеров YouTube, которые посмотрели ролик огромное число раз.-0-