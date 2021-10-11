Чего смотришь? Гладь! Котик из Китая очаровал сеть своей красотой и поведением (Видео)

Скриншот из видео
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совсем недавно на YouTube разместили впечатляющие кадры, которые смогут умилить очень многих.
Мужчина снимал своего питомца, который мирно сидел спиной к камере. Человек всячески хотел привлечь внимание пушистого котика, который явно не горел желанием, чтобы его трогали. Такое настроение не остановило хозяина, который все же добился своего.
В какой-то момент животное падает на спину и всем своим видом дает понять одну простую фразу: "Чего смотришь? Гладь!". Этот момент очаровал сеть, а котик своим поведением привлек к себе огромное внимание. -0-