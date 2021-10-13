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13 октября 2021, 12:48

Чехол с рисунком Халка уберег жизнь мужчины во время ограбления

Фото New York Post
Фото New York Post

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытный и удачный случай произошел с жителем города Петролина в Бразилии. Об этом сообщает New York Post.

Однажды местный житель вечером возвращался домой, когда повстречал преступника. Грабитель напал на мужчину, который пожелал остаться неназванным, и попытался отобрать вещи. У злоумышленника ничего не получилось и он поспешил скрыться, но напоследок выстрелил в пострадавшего.

Благо, мужчину успели доставить в больницу, где он удивил всех, ведь на нем не было и царапины. Как оказалось, Халк спас жизнь цели ограбления. Точнее, пуля попала в бедро счастливчика и остановилась благодаря мобильному телефону. Снаряд застрял в гаджете и чехол с рисунком Халка уберег жизнь мужчины. Вскоре местного жителя выписали, а полиция продолжает искать грабителя. -0-

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Бразилия гаджеты интернет ограбление
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