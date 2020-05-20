Чехова нарисовала Пугачеву: подписчики гадают, кто рядом с Примадонной

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась в Инстаграм картиной, которую нарисовала сама. Живопись теледивы вызвала бурные споры в сети - подписчики не признают на ней мужчину.

"Ах, какой был мужчина!", - подписала свое художество Чехова в посте и добавила, что на создание картины потратила четыре часа. Фолловеры оценили способности знаменитости к творчеству и принялись активно обсуждать, кого же Анфиса Чехова нарисовала на холсте рядом с Примадонной.

"А мне мужчина напомнил цыгана. Назову картину "Табор уходит в него", "На Пугачеву и Киркорова похожи", "Прям Алла Борисовна и Филипп получились", "Нет, это Алла и Максим", "Не знаю, кто дяденька, но тетенька очень на Аллу Борисовну похожа", "Мужчина в итоге на втором плане, а Пугачеву все признали", - прокомментировали подписчики.

Несмотря на то, что мнения фолловеров относительно запечатленного на картине мужчины разделились, большинство сошлись на том, что получилось красиво. Подписчики отметили, что "картина несет положительную ауру", а сама работа "очень теплая".-0-