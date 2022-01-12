"Человек-паук", "Веном-2": названа десятка самых кассовых фильмов в Минске в 2021 году

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супергеройские картины из вселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" и "Веном-2" разделили первое и второе места по сборам в кинотеатрах Минска в 2021 году. Об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель генерального директора УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Ольга Дюльдя, передает корреспондент БЕЛТА.

На третьем месте по просмотрам оказалась фантастическая лента по роману Ф.Герберта "Дюна", на четвертом - анимационный фильм "Душа".

Далее в десятке идут приключенческие боевики "Форсаж-9", "Не время умирать" (25-й фильм из серии о Джемсе Бонде). Седьмым по кассовым сборам стал фильм "Последний богатырь: Корень зла", далее - боевик "Гнев человеческий" и мультфильм "Босс-молокосос - 2". Замыкает десятку американский супергеройский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

"Если сравнивать с российским кинопрокатом, то выбор зрителя однозначно одинаков. Сравнивая с прокатом в США, интерес падает на разные релизы", - добавила Ольга Дюльдя.

В целом, по ее словам, прошлый год запомнится постоянными переносами релизов. Эпидситуация в мире была нестабильная, и крупные студии лавировали, как могли. "Но с сентября ситуация выровнялась. И все ожидаемые блокбастеры вышли строго по графику. Большинство крупных релизов, которые должны выйти в первом квартале 2022 года, тоже обрели свои окончательные даты. Очевидно, что все устали от переносов", - сказала Ольгя Дюльдя.

Кроме того, в кинотеатрах шли сеансы не только мировых премьер, но и фестивальное, авторское, культовое кино на языке оригинала с субтитрами, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов.

В течение года проходили недели японского, итальянского, таджикского, узбекского, индийского, а также фестиваль иностранного кино стран СНГ "Евразия.doc". Долгожданным событием прошлого года стал и XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад". В рамках фестиваля было продемонстрировано более 100 картин. В кинотеатре "Пионер" шли показы программы детского кино "Лістападзік".

Продолжаются показы документального проекта "100 имен Беларуси" - живой рассказ о героях нашей истории.

"Особое внимание в нашей сети уделяется белорусским фильмам. За последний год мы показали 72 сеанса в игровой форме. В неигровой - 409. И 177 сеансов анимации. Проходят не только студийные премьеры, но и фильмы независимых белорусских режиссеров", - подчеркнула Ольга Дюльдя.-0-