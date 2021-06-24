"Человек-паук" встретился с Папой Римским и подарил ему маску супергероя (Видео)

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На еженедельной аудиенции у Папы Римского произошел интересный случай, который привлек внимание соцсетей. Видео опубликовали в Twitter-аккаунте издания EWTN News.

Во время встречи с прихожанами к Папе Римскому Франциску подошел молодой человек в костюме "Человека-паука". Парень пожал руку Понтифика, а после вручил ему запасную маску супергероя.

???? VIDEO | Pope Francis greets Spider-Man. 28-year-old Mattia Villardita dresses up as the comic-book character to visit children in hospitals across Italy. He handed the pope a Spider-Man mask of his own at the general audience in the Vatican. Read more: https://t.co/mN3UmHtHb9 pic.twitter.com/D680dyLDup — EWTN News (@EWTNews) June 23, 2021

В Ватикане подобный поступок 28-летнего Маттео Вильярдита восприняли с позитивом и назвали мужчину "действительно хорошим супергероем", ведь парень не просто так был в образе "Человека-паука". В таком виде герой видео посещает детей в больницах, чтобы поднять им настроение. Во время пандемии он созванивался с маленькими пациентами по видеосвязи. За несколько месяцев их было около полутора тысячи.