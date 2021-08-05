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Калейдоскоп
05 августа 2021, 16:35

Человек со своим другом медведем кушают и смотрят мультик. Где же это могло произойти? (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube разместили впечатляющие кадры, которые вызвали восхищение пользователей.

В видео попала парочка необычных друзей, которая трапезничала за столом. Мужчина с удовольствием наслаждается ужином, а рядом с ним сидит его лучший друг - медведь по кличке Балу. Животное тоже не прочь перекусить, однако не начинает кушать, пока ему не включат любимый мультик "Маша и Медведь".

Кадры впечатлили юзеров, которые без труда сразу ответили на вопрос, где же могла произойти подобная картина? Конечно в России и никто в это не сомневался. -0-

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