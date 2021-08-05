Человек со своим другом медведем кушают и смотрят мультик. Где же это могло произойти? (Видео)

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube разместили впечатляющие кадры, которые вызвали восхищение пользователей.

В видео попала парочка необычных друзей, которая трапезничала за столом. Мужчина с удовольствием наслаждается ужином, а рядом с ним сидит его лучший друг - медведь по кличке Балу. Животное тоже не прочь перекусить, однако не начинает кушать, пока ему не включат любимый мультик "Маша и Медведь".

Кадры впечатлили юзеров, которые без труда сразу ответили на вопрос, где же могла произойти подобная картина? Конечно в России и никто в это не сомневался. -0-