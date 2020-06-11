Чемпион по пейнтболу показал идеальную стрельбу из ружья - видео

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился ролик, который демонстрирует невероятные способности игрока в пейнтбол из США. Кадры опубликовали на YouTube.

Мужчина с друзьями решил показать мастер-класс. Он взял свое ружье для пейнтбола и попросил сокомандника стать мишенью. Молодой человек поднял руки вверх и со страхом стал ждать.

Как оказалось, мужчина по праву носит звание чемпиона. Стрелок смог с помощью скорострельного ружья нарисовать силуэт человека, ни разу в него не попав.

Однако игривое настроение и адреналин дали о себе знать, поэтому мужчина пару раз выстрелил в маску противника. "Поэтому стоит на игре носить защиту", - подытожил стрелок из видео. Пользователи сети впечатлились мастерством пейнтболиста и оставили множество восторженных отзывов.-0-