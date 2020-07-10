Черепаха сбежала из-под носа гиены и развеселила пользователей сети - видео

Скриншот из видео
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР запечатлели ролик, который невозможно смотреть без улыбки.
В кадр попала черепаха, которая была застигнута врасплох гиеной. Маленькое животные быстро спряталось в свой панцирь и стало выжидать. В этот момент гиена обнюхивала черепаху и била ее по панцирю. Юзеры отметили, что выдержки малышу не занимать.
Леопардовая черепаха подгадала момент, пока гиена отвлеклась, и так быстро, как это для нее возможно, стала уходить от преследователя. Момент удалось заснять нескольким туристам, которые с удовольствием поделились забавными кадрами в YouTube.-0-