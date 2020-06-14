Черепахи вернулись на пляжи Африки, на которых из-за коронавируса нет отдыхающих

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на пользование пляжами, ограничения на передвижения и многократное сокращение деловой активности в связи с пандемией коронавируса имело позитивный эффект на популяцию черепах на западном побережье Африки, сообщает ТАСС со ссылкой на радиокомпанию SABC.

В Морском заповеднике мангровых лесов, находящемся на западе Демократической Республики Конго (ДРК), вылупились 83 тыс. детенышей редких оливковых черепах. Это лучший показатель в текущем году для всего атлантического побережья Африки, отмечают специалисты.

Появление столь крупного потомства стало возможным в первую очередь из-за того, что на морских песчаных пляжах ДР Конго с марта не было ни одного отдыхающего, который мог бы случайно повредить черепашьи кладки.

Популяция оливковых черепах сокращается во всем мире из-за исчезновения морских пляжей, где самки откладывают яйца. Во многих странах коммерческая добыча этого вида черепах запрещена, а пляжи, где они размножаются, находятся под охраной.

Отсутствие отдыхающих на пляжах Сенегала возле столицы страны Дакара также привело к возвращению на эту часть побережья черепах. Головастые морские черепахи (логгерхед) появились в районе знаменитого своей водой особого алого цвета Розового озера, известного также как Ретба. "В последний раз мы видели черепах в этой части страны в 1996 году", - заявил президент местного океанариума Юсеф Эль Али.

По его словам, черепахи не выходят на берег, чтобы отложить яйца, если на пляжах присутствуют люди. "В нынешнем году им повезло, так как из-за пандемии коронавируса головастые черепахи получили возможность продолжить род на их исторической родине - на самом западе африканского континента", - отметил Юсеф Эль Али.

Головастые морские черепахи внесены в Красную книгу как уязвимый вид. Мясо этих черепах практически не употребляется человеком в пищу, однако их яйца считаются деликатесом. Именно массовое использование яиц в кулинарии, а также тот факт, что процесс взросления черепах занимает от двух до трех десятилетий, привел к значительному сокращению популяции этих животных.-0-